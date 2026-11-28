Москва28 ноя Вести.Ветеран Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), автор товарного знака УАЗ, конструктор-дизайнер автомобилей Альберт Рахманов в комментарии ИС "Вести" заявил, что фирменная "птичка" логотипа несет особый смысл.

Буква "У" превратилась в птицу, которая имеет смысловое значение. И очень много. Хотя бы потому что птица летает везде, для нее нет преград. Как и для наших автомобилей сказал он

Ранее на Ульяновском автозаводе к 85-й годовщине предприятия запустили в серийное производство обновленный внедорожник. Кроме того, был запущен новый участок лазерной резки и мощный пресс для производства крупногабаритных деталей.

Запуск пресса в 2,5 тыс тонн, лазерных установок - это обусловлено экономической целесообразностью, чтобы быть максимально гибкими и независимыми заявил председатель Совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов

Ранее Ульяновский автозавод запустил в серию производство модернизированных автомобилей УАЗ "Патриот Х", "Пикап Х" и "Профи Х". Продажи авто начнутся в феврале 2027 года.