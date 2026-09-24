Продажи новых Lamborghini в России идут на рекорд Автостат: продажи новых Lamborghini в РФ могут побить исторический рекорд

Москва24 сен Вести.В России растут продажи новых люксовых автомобилей Lamborghini. За восемь месяцев этого года продан 141 спорткар итальянской марки. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 95 машин с золотым быком на эмблеме. Если тенденция сохранится, то есть возможность побить исторический рекорд по продажам этих премиальных машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Только за август продан 21 Lamborghini.

Это обеспечивает высокие шансы побить рекорд в 174 проданных машины, поставленный в 2021 году написал Целиков в своем Telegram-канале

Наибольшей популярностью у россиян пользуется кроссовер Lamborghini Urus. С начала нового года в ГАИ-ГИБДД было зарегистрировано 114 экземпляров этой модели. Один российский покупатель приобрел Lamborghini Temerario, восемь – Lamborghini Huracan. Еще 18 россиян стали обладателями новых гибридных суперкаров Lamborghini Revuelto.

80% всех покупок новых Lamborghini приходится на Москву и Подмосковье. Здесь с января по конец августа было зарегистрировано 108 спортивных суперкаров премиум-класса.

Ранее появилась информация, что рэпер Тимати купил и привез в Россию один из 99 автомобилей из эксклюзивной серии Bugatti W16 Mistral.