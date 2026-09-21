В России зарегистрировали один из 99 гиперкаров Bugatti W16 Mistral

В России зарегистрировали новый Bugatti впервые за 13 лет В России зарегистрировали один из 99 гиперкаров Bugatti W16 Mistral

Москва21 сен Вести.В России в августе зарегистрировали гиперкар Bugatti W16 Mistral, выпущенный ограниченной серией из 99 автомобилей. Это первый случай постановки нового автомобиля марки на учет в стране с 2013 года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По данным агентства, всего за время наблюдений в Россию ввезли 17 автомобилей Bugatti. Лишь шесть из них были новыми, остальные поставлялись с пробегом.

Bugatti W16 Mistral построен на базе гиперкара Chiron и оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Мощность силовой установки составляет 1600 лошадиных сил, крутящий момент - 1600 Нм.

Максимальная скорость автомобиля достигает 453,91 км/ч. Этот показатель в ноябре 2024 года был зафиксирован как мировой рекорд для серийных автомобилей с открытым кузовом.

Производство W16 Mistral завершилось в июле 2026 года на заводе Bugatti во французском Мольсхайме. Многие из 99 экземпляров модели получили индивидуальную комплектацию по заказу владельцев. Стоимость стандартной версии оценивалась примерно в 5 миллионов евро (порядка 483,3 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что немецкий автомобильный бренд Porsche, входящий в Volkswagen Group, продал 45-процентную долю в компании, которая контролирует бренд Bugatti, консорциуму инвесторов во главе с американским фондом HOF Capital.