Москва10 сен Вести.Немецкий автомобильный бренд Porsche, который входит в Volkswagen Group, завершил продажу Bugatti и Rimac. Сделка принесла Porsche €1 млрд.

Как пишет Reuters, данная сделка должна помочь Porsche сконцентрироваться на своем основном бизнесе в условиях, когда спрос на его автомобили в Китае снижается, а стратегия перехода к производству электрокаров не оправдала себя.

Porsche продал 45-процентную долю в компании, которая контролирует бренд Bugatti, и 21-процентную долю в хорватском производителе электромобилей Rimac. Покупателем стал консорциум инвесторов во главе с американским фондом HOF Capital.

Bugatti Rimac была создана в 2021 году как совместное предприятие Porsche с Rimac. В апреле текущего года Porsche сообщил о продаже своих долей в этих компаниях.

Ранее Volkswagen принял решение о ликвидации марки Seat к концу 2029 года.