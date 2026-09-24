500 млн за машину и 244 млн таможне: Тимати привез в Россию Bugatti W16 Mistral Baza: Тимати заплатил 244 млн за ввоз в РФ Bugatti W16 Mistral

Москва24 сен Вести.Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) приобрел эксклюзивный Bugatti W16 Mistral за 500 млн рублей и заплатил 244 млн за оформление автомобиля при ввозе в Россию. Машину привезли в РФ из Европы через Киргизию, сообщает Baza в MAX.

Отмечается, что таможенные процедуры завершились 18 августа, а через десять дней машина получила российскую регистрацию. Рэпер выбрал для нее номера "777" со старым московским кодом "77".

Bugatti W16 Mistral — двухместный родстер с восьмилитровым двигателем W16, четырьмя турбинами и мощностью 1600 л. с. Родстер разгоняется до 454 км/ч. Производство этой модели завершилось в июле 2026 года. Автоконцерн выпустил всего 99 таких машин, поэтому каждый экземпляр является коллекционным.

Для России это особенно редкий автомобиль, так как последний раз новый Bugatti ставили на учет в стране еще в 2013 году.

Ранее сообщалось, что Тимати задолжал 88,5 тысячи рублей по патентным и иным пошлинам.

Немецкий автомобильный бренд Porsche, который входит в Volkswagen Group, завершил сделки по продаже Bugatti и Rimac. Продажа принесла автопроизводителю 1 миллиард евро.