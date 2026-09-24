"Ведет себя как папуас": Милонов раскритиковал Тимати за покупку Bugatti Депутат Милонов осудил покупку Тимати Bugatti за полмиллиарда рублей

Москва24 сен Вести.Безнравственным поступком назвал покупку рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) редкого суперкара Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда рублей депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с журналистом издания Газета.ru он отметил, что страна сейчас проводит СВО и находится под серьезными экономическими санкциями.

Милонов сравнил рэпера с папуасом.

Я считаю, что этот поступок глубоко безнравственный в нынешней ситуации. Я не хочу его так называть, но он ведет себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос. Не тем надо хвастаться пояснил депутат

Депутат подчеркнул, что не считает Тимати настолько плохим, чтобы лишь Bugatti за полмиллиарда может его улучшить. При этом он добавил, что "будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже".

И все, понты будут стоять в гараже и гнить добавил Виталий Милонов

В Россию последний раз Bugatti привозили в 2013 году. Новый родстер из лимитированной серии Тимур Юнусов завез в Россию через Киргизию. Ему еще пришлось заплатить таможенный сбор – 244 миллиона рублей. Так что машина ему обошлась даже не в полмиллиарда, а в 744 миллиона рублей.

Милонов заинтересовался доходами Тимати, которые позволяют ему делать такие дорогие покупки. Депутат также посетовал на то, что Тимати ориентируется на американские тренды в стремлении к коллекционированию дорогих автомобилей.

Рэпер не чувствует идентичности российской нации, поэтому и копирует западные манеры сказал он

Юнусов выбрал для нового автомобиля номер с тремя семерками и с регистрацией машины в Москве, которое обеспечивает еще одно сочетание 777. Одной из самых известных песен Тимати до сих пор остается композиция "Баклажан" ("Лада седан").