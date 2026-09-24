Москва24 сенВести.Безнравственным поступком назвал покупку рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) редкого суперкара Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда рублей депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с журналистом издания Газета.ru он отметил, что страна сейчас проводит СВО и находится под серьезными экономическими санкциями.
Милонов сравнил рэпера с папуасом.
Я считаю, что этот поступок глубоко безнравственный в нынешней ситуации. Я не хочу его так называть, но он ведет себя как папуас, который охотится за золотым кольцом в нос. Не тем надо хвастатьсяпояснил депутат
Депутат подчеркнул, что не считает Тимати настолько плохим, чтобы лишь Bugatti за полмиллиарда может его улучшить. При этом он добавил, что "будет прикольно, если Bugatti сломается и будет стоять в гараже".
И все, понты будут стоять в гараже и гнитьдобавил Виталий Милонов
В Россию последний раз Bugatti привозили в 2013 году. Новый родстер из лимитированной серии Тимур Юнусов завез в Россию через Киргизию. Ему еще пришлось заплатить таможенный сбор – 244 миллиона рублей. Так что машина ему обошлась даже не в полмиллиарда, а в 744 миллиона рублей.
Милонов заинтересовался доходами Тимати, которые позволяют ему делать такие дорогие покупки. Депутат также посетовал на то, что Тимати ориентируется на американские тренды в стремлении к коллекционированию дорогих автомобилей.
Рэпер не чувствует идентичности российской нации, поэтому и копирует западные манерысказал он
Юнусов выбрал для нового автомобиля номер с тремя семерками и с регистрацией машины в Москве, которое обеспечивает еще одно сочетание 777. Одной из самых известных песен Тимати до сих пор остается композиция "Баклажан" ("Лада седан").