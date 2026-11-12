Toyota не планирует пока возобновлять официальные поставки автомобилей в Россию

В Toyota прокомментировали сроки возобновления экспорта своих машин в Россию Toyota не планирует пока возобновлять официальные поставки автомобилей в Россию

Москва12 ноя Вести.Японский автопроизводитель Toyota на текущий момент не планирует запускать официальный экспорт автомобилей на российский рынок, но и не исключает изменений в будущем. Об этом заявили в представительстве бренда в комментарии Газете.ru.

В компании пояснили, что импорт новых машин в Россию по-прежнему находится в приостановленном состоянии.

Официальные представители подчеркнули отсутствие подтвержденных данных о возможных сроках возвращения марки на рынок или конкретных условиях, необходимых для принятия такого решения.

Вместе с тем в автоконцерне заверили, что своевременно проинформируют общественность в официальных каналах, если обстоятельства изменятся.

Ранее представитель подразделения Toyota в России Евгения Ларина заявила, что компания не планирует официально возобновлять поставки автомобилей на рынок России.