Минэнерго Казахстана: до конца года поставки нефти в Германию не планируются

Минэнерго Казахстана ответило, планируются ли поставки нефти в ФРГ до конца года Минэнерго Казахстана: до конца года поставки нефти в Германию не планируются

Москва6 ноя Вести.До конца текущего года экспорт нефти из Казахстана в ФРГ не планируется. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана "Интерфаксу".

Экспорт казахстанской нефти в Германию в ноябре и декабре 2026 года не планируется говорится в ответе ведомства

Министерство также подчеркивает, что если "технические ограничения" будут устранены и удастся создать все необходимые условия для транспортировки, то возможность возобновления поставок казахстанской нефти по данному маршруту будет рассмотрена.

В конце сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев в статье для газеты Handelsblatt заявил о готовности страны продолжать поставки нефти в Германию. Он сообщил, что для Астаны ФРГ – гораздо больше, чем просто инвестор и торговый партнер. По словам Токаева, обе страны объединяют четкая приверженность международному праву и экономические интересы.