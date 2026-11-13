Москва13 ноя Вести.Тверской суд Москвы исключил из базы международного розыска автомобиль BMW по иску его нового владельца Дмитрия Пака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных суда.

Иск Пака Д. к ГУ МВД России по г. Москве удовлетворить говорится в документах

Дмитрий Пак купил машину в Республике Корея в октябре 2025 года. Он ввез ее в Россию и поставил на учет в ГИБДД, но в апреле 2026 года сотрудники ДПС изъяли автомобиль, так как он находился в розыске по линии Интерпола по запросу Германии. При этом в возбуждении уголовного дела на территории РФ было отказано.

Покупатель подал иск, где заявил, что Германия не предоставила документов, подтверждающих кражу машины, а значит международный розыск является необоснованным. Суд согласился с этими доводами и разрешил зарегистрировать автомобиль.