Москва10 ноя Вести.Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дающий МВД право регистрировать автомобили, объявленные в международный розыск по линии Интерпола.

Согласно действующему законодательству, совершать регистрационные действия с разыскиваемыми автомобилями запрещено. Законопроект предусматривает возможность регистрации таких машин с учетом особенностей, которые определит регистрирующий орган (МВД РФ).

Как говорится в пояснительной записке, цель инициативы - защитить российских граждан, которые купили ввезенные в РФ автомобили и позже выяснили, что эти транспортные средства находятся в международном розыске, в том числе по инициативе недружественных стран. Проблема в том, что зарубежные правоохранительные органы не всегда раскрывают причины и обстоятельства розыска, а это затрудняет принятие объективных решений по таким машинам, отмечается в документе.

В документе также говорится, что владельцы автомобилей вынуждены идти в суды, чтобы защитить свои права. Однако даже при удовлетворении требований прекращение международного розыска и удаление данных об автомобиле из базы Интерпола остаются исключительной прерогативой страны, которая инициировала розыск.

Процесс рассмотрения законопроектов в Госдуме включает три стадии.

Кроме того, в августе президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.