Москва24 сенВести.В городе Братске Иркутской области Падунский районный суд вынес приговор по уголовному делу о получении и покушении на получение взятки, а также посредничестве во взяточничестве.
Пятеро осужденных местных жителей, являясь в 2018-2022 гг. бывшими сотрудниками правоохранительных органов и работниками автошкол, действуя в составе организованной группы из 10 человек, в которую входили начальник РЭО ГИБДД и подчиненные ему инспекторы, незаконно получали денежное вознаграждение.
В задачу подсудимых входил поиск граждан, которые хотели бы фиктивно за деньги сдать экзамены на получение водительских удостоверений. При этом участниками правонарушений использовались микронаушники, сотовые телефоны с видеокамерой для обмена информацией о содержании тестового задания теоретического экзамена и сообщения правильных ответов.
Соучастники незаконно получили от 13 граждан денежные средства на сумму более 580 тыс. рублей. Общий размер взяток полученных преступной группой от 68 лиц превысил 2,5 млн рублейсообщается в MAX региональной прокуратуры
Суд приговорил братчан к лишению свободы на срок от 7,5 до 10 лет колонии строгого режима, штрафам в размере от 450 тыс. до 1,5 млн рублей. Эквивалент полученных взяток конфискован в доход государства, сохранен арест на имущество осужденных.
Ранее экс-руководителя отдела осудили на 6,5 лет лишения свободы и приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.