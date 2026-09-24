Экс-сотрудников ГИБДД осудили за взятки в Братске В Братске вынесен приговор экс-сотрудникам ГИБДД за взятки

Москва24 сен Вести.В городе Братске Иркутской области Падунский районный суд вынес приговор по уголовному делу о получении и покушении на получение взятки, а также посредничестве во взяточничестве.

Пятеро осужденных местных жителей, являясь в 2018-2022 гг. бывшими сотрудниками правоохранительных органов и работниками автошкол, действуя в составе организованной группы из 10 человек, в которую входили начальник РЭО ГИБДД и подчиненные ему инспекторы, незаконно получали денежное вознаграждение.

В задачу подсудимых входил поиск граждан, которые хотели бы фиктивно за деньги сдать экзамены на получение водительских удостоверений. При этом участниками правонарушений использовались микронаушники, сотовые телефоны с видеокамерой для обмена информацией о содержании тестового задания теоретического экзамена и сообщения правильных ответов.

Соучастники незаконно получили от 13 граждан денежные средства на сумму более 580 тыс. рублей. Общий размер взяток полученных преступной группой от 68 лиц превысил 2,5 млн рублей сообщается в MAX региональной прокуратуры

Суд приговорил братчан к лишению свободы на срок от 7,5 до 10 лет колонии строгого режима, штрафам в размере от 450 тыс. до 1,5 млн рублей. Эквивалент полученных взяток конфискован в доход государства, сохранен арест на имущество осужденных.

Ранее экс-руководителя отдела осудили на 6,5 лет лишения свободы и приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.