Москва24 нояВести.Уголовное дело о краже возбуждено после происшествия в столичном магазине электроники, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
Инцидент случился в торговой точке на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное.
Злоумышленник на глазах у всех вынес из помещения магазина 55-дюймовый телевизор в заводской упаковке, стоимость похищенного превышает 180 тысяч.
В результате проведенных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого на улице Красного Маяка. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Подмосковьяговорится в публикации ведомства в MAX
До задержания похититель успел сдать телевизор в ломбард и потратить вырученные средства. Теперь мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.