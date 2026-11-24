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Мужчина на виду у всех вынес из московского магазина 55-дюймовый телевизор

Решительный злоумышленник вынес из магазина в Москве телевизор за 180 тыс. Мужчина на виду у всех вынес из московского магазина 55-дюймовый телевизор

Москва24 ноя Вести.Уголовное дело о краже возбуждено после происшествия в столичном магазине электроники, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Инцидент случился в торговой точке на Кировоградской улице в районе Чертаново Центральное.

Злоумышленник на глазах у всех вынес из помещения магазина 55-дюймовый телевизор в заводской упаковке, стоимость похищенного превышает 180 тысяч.

В результате проведенных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого на улице Красного Маяка. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Подмосковья говорится в публикации ведомства в MAX

До задержания похититель успел сдать телевизор в ломбард и потратить вырученные средства. Теперь мужчине может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.