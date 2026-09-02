В Москве полиция раскрыла кражу ноутбуков из офиса на Пресненском валу

В центре Москвы из офиса украли 7 ноутбуков и планшет на 440 тысяч В Москве полиция раскрыла кражу ноутбуков из офиса на Пресненском валу

Москва2 сен Вести.В Москве правоохранители раскрыли кражу ноутбуков из офиса коммерческой организации на улице Пресненский вал. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по столице на платформе MAX.

По данным полиции, ночью неизвестный проник в помещение и похитил семь ноутбуков и один планшет. Общий ущерб превысил 440 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 23-летнего приезжего.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД РФ по Пресненскому району задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий гражданин говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"), фигурант заключен под стражу.

Полиция продолжает розыск похищенного имущества.