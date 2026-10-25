Москва25 октВести.Перед судом в Красноярске предстанет местный житель, который подозревается в краже телевизора у знакомого после застолья, сообщается в МВД края.
Расследование уголовного дела о краже завершено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведенииговорится в сообщении
В начале августа в дежурную часть полиции обратился житель Красноярска с заявлением о том, что из арендованной им квартиры пропал телевизор. Полиция установила, что, пока супруга была в отъезде, арендатор познакомился с мужчиной, с которым выпивал дома. Вернувшаяся жена не обнаружила на кухне телевизор стоимостью 15 тысяч рублей.
Стражи порядка установили личность похитителя, им оказался ранее судимый местный житель. Похищенный телевизор он сдал в ломбард за 5 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь.