В Красноярске перед судом предстанет обвиняемый в краже телевизора из квартиры

Житель Красноярска подозревается в краже телевизора из квартиры В Красноярске перед судом предстанет обвиняемый в краже телевизора из квартиры

Москва25 окт Вести.Перед судом в Красноярске предстанет местный житель, который подозревается в краже телевизора у знакомого после застолья, сообщается в МВД края.

Расследование уголовного дела о краже завершено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении говорится в сообщении

В начале августа в дежурную часть полиции обратился житель Красноярска с заявлением о том, что из арендованной им квартиры пропал телевизор. Полиция установила, что, пока супруга была в отъезде, арендатор познакомился с мужчиной, с которым выпивал дома. Вернувшаяся жена не обнаружила на кухне телевизор стоимостью 15 тысяч рублей.

Стражи порядка установили личность похитителя, им оказался ранее судимый местный житель. Похищенный телевизор он сдал в ломбард за 5 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь.