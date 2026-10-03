Соседка украла из квартиры в Красноярске деньги, паспорт и крабовый салат Женщина украла крабовый салат и кошелек из квартиры соседки в Красноярске

Москва3 окт Вести.В Красноярске осудили женщину, укравшую деньги, документы и продукты из квартиры соседки. Об этом пишет управление МВД России по Красноярскому краю в MAX.

О преступлении в ведомство сообщила потерпевшая. Она сказала, что из ее квартиры пропали сумка с кошельком и паспортом, а также продукты на общую сумму 5 500 рублей. По словам женщины, она закрывала дверь перед уходом из дома, а на следующий день обнаружила ее открытой.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили часть похищенного под окнами дома. Как выяснилось, преступление совершила ранее не судимая соседка потерпевшей 1990 года рождения. Она проникла в квартиру, когда хозяйки не было дома.

Из жилища она украла сумку, в которой были крупы, кошелек со скидочными картами и паспорт, а из холодильника забрала контейнер с крабовым салатом, трехлитровую банку с засоленной рыбой и замороженное мясо говорится в сообщении

Как-либо воспользоваться продуктами злоумышленница не успела – той же ночью она услышала крики соседки о том, что ее обокрали, испугалась, и выбросила в окно мясо, банку с рыбой и салатницу.

Помимо этого, в ходе следствия выяснилось, что женщина причастна к незаконному обороту наркотиков – у нее изъяли сверток с мефедроном весом 2 г.

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.