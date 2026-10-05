Москва5 окт Вести.В Новосибирской области суд вынес приговор женщине, работавшей продавцом-консультантом в киоске "Столото", которая с июня по август 2025 года специально повреждала защитный слой на лотерейных билетах, чтобы найти выигрышные. При этом деньги за билеты она не вносила. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Всего Бейсембаевой Н.М. было израсходовано 704 лотерейных билета, а общая сумма причиненного материального ущерба составила 250 870 рублей, что является крупным размером говорится в сообщении

Подсудимая полностью признала вину и согласилась возместить часть ущерба. Суд учел, что она раскаялась, помогала следствию, частично возместила ущерб, а еще у нее на иждивении есть несовершеннолетние дети.

В итоге женщину признали виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Ей назначили год лишения свободы, но условно — с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с нее взыскали 225 116 рублей 41 копейку в счет возмещения ущерба.