Москва18 нояВести.Уроженец Республики Татарстан 46 лет предстанет перед судом по обвинению в краже, сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга в мессенджере МАХ.
Кражу телевизора стоимостью 40 тыс. рублей он совершил 28 апреля из квартиры, расположенной в одном из домов по улице Вавиловых.
Мужчина пояснил, что на преступление его подтолкнуло чувство ревности. Как выяснилось, телевизор потерпевшей подарил ее бывший сожитель. После ссоры с девушкой обвиняемый забрал имущество и передал на хранение другунаписали в пресс-службе
Техника изъята и передана владелице. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.