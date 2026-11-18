В Санкт-Петербурге мужчина из ревности похитил телевизор Житель Санкт-Петербурга украл у девушки телевизор, подаренный бывшим сожителем

Москва18 ноя Вести.Уроженец Республики Татарстан 46 лет предстанет перед судом по обвинению в краже, сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга в мессенджере МАХ.

Кражу телевизора стоимостью 40 тыс. рублей он совершил 28 апреля из квартиры, расположенной в одном из домов по улице Вавиловых.

Мужчина пояснил, что на преступление его подтолкнуло чувство ревности. Как выяснилось, телевизор потерпевшей подарил ее бывший сожитель. После ссоры с девушкой обвиняемый забрал имущество и передал на хранение другу написали в пресс-службе

Техника изъята и передана владелице. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.