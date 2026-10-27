В Петербурге уволенный за опоздания электромонтер отсудил у НИИ 872 тыс. рублей Петербургский электромонтер отсудил у работодателя 872 тысячи за увольнение

Москва27 окт Вести.В Санкт-Петербурге электромонтер Анатолий Ильдуганов сумел отсудить у работодателя почти 872 тысячи рублей после увольнения за систематические опоздания. Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на материалы суда.

Петербургский электромонтер превратил увольнение за систематические опоздания в судебную победу почти на 872 тысячи рублей. Работодатель устал ждать сотрудника по утрам и указал ему на дверь, но в итоге был вынужден вернуть мужчину в штат и компенсировать вынужденный прогул говорится в публикации

Мужчина работал в НИИ телевидения с 2019 года. В феврале и марте 2025 года он не раз приходил на работу на 30-40 минут позже положенного без уважительных причин и отказывался давать письменные объяснения.

За месяц начальство успело вынести ему несколько взысканий: замечания за нарушение делового этикета и правил хранения документов, а также выговор за опоздания. В марте мужчину уволили, сославшись на неоднократное неисполнение обязанностей.

Суд первой инстанции поддержал работодателя, однако апелляция встала на сторону электромонтера. Судьи обратили внимание, что руководство за короткий промежуток времени объявило сразу несколько взысканий, лишив сотрудника шанса исправиться, и не доказало, что при выборе наказания учитывало тяжесть проступков и прежнее поведение работника.

В результате мужчину вернули на должность, а предприятие выплатило ему 851,6 тысячи рублей за вынужденный прогул и еще 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Кассационный суд 3 августа 2026 года оставил это решение в силе.