Жители Новосибирска заключены под стражу за грабеж из гипермаркета Трое жителей Новосибирска обвиняются в краже из гипермаркета и угрозах персоналу

Москва7 авг Вести.Троих жителей Новосибирска, двое из которых несовершеннолетние, обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц с угрозой применения насилия, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что ночью 5 августа 2026 года трое обвиняемых, двое из которых несовершеннолетние, в гипермаркете похитили товары на сумму более 3 тысяч рублей. При попытке персонала магазина пресечь противоправные действия фигуранты начали угрожать, один из них выстрелил в воздух из травматического пистолета. После чего скрылись с места преступления, но были задержаны полицией.

По ходатайству следователя с учетом позиции прокурора им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в сообщении

Выяснилось, что двое обвиняемых, в том числе один из несовершеннолетних, ранее уже попадали в поле зрения стражей порядка и являются обвиняемыми по уголовным делам о грабеже и хулиганстве.