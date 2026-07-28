В Новосибирске похитителей двух детей приговорили к семи годам колонии К семи годам приговорены похитители детей в Новосибирске

Москва28 июл Вести.В Новосибирске суд вынес приговор двум мужчинам за похищение ребенка и попытку похитить еще одного. Об этом сообщает Следственный комитет по Новосибирской области.

40-летний мужчина, будучи не довольным определением суда о порядке общения, нанял за денежное вознаграждение 6 человек для похищения двух малолетних детей и их последующего перемещения за пределы РФ говорится в сообщении

В феврале 2025 года мужчина вместе с сообщниками похитил своего 6‑летнего сына и попытался забрать 5‑летнюю дочь. Это произошло днем прямо на улице в присутствии бывшей жены мужчины и ее мужа.

Во время похищения трое участников группы удерживали супруга женщины. Мужчина посадил детей в машину. Одного ребенка злоумышленник увез, но второго женщине удалось отбить.

Позже двоих участников группы задержали в Свердловской области. Суд счел доказательства достаточными и признал двух фигурантов виновными — их приговорили к 7 годам колонии строгого режима.