На юго-востоке Москвы задержаны иностранцы, похитившие своего соотечественника

В Москве группа иностранцев похитила соотечественника, они задержаны На юго-востоке Москвы задержаны иностранцы, похитившие своего соотечественника

Москва7 окт Вести.В московском районе Кузьминки были задержаны двое фигурантов уголовного дела по обвинению в похищении человека. Об этом сообщает столичный СК.

Пятого октября группа граждан из-за рубежа с применением насилия затолкала в багажник автомобиля своего знакомого соотечественника. После этого они скрылись.

Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. … Им предъявлено обвинение написано в канале ведомства в MAX

Восьмого октября в суде следствие будет ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Дела заведено по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Установлены еще трое соучастников похищения. Им предъявлено заочное обвинение, они объявлены в розыск.