Москва7 октВести.В московском районе Кузьминки были задержаны двое фигурантов уголовного дела по обвинению в похищении человека. Об этом сообщает столичный СК.
Пятого октября группа граждан из-за рубежа с применением насилия затолкала в багажник автомобиля своего знакомого соотечественника. После этого они скрылись.
Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. … Им предъявлено обвинениенаписано в канале ведомства в MAX
Восьмого октября в суде следствие будет ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Дела заведено по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ.
Установлены еще трое соучастников похищения. Им предъявлено заочное обвинение, они объявлены в розыск.