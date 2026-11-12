Парня избили и ограбили в Москве во время собеседования на переводчика

В Москве парня пригласили на собеседование на переводчика, избили и ограбили Парня избили и ограбили в Москве во время собеседования на переводчика

Москва12 ноя Вести.В Москве молодого человека избили и ограбили во время собеседования на переводчика. Об этом сообщает управление МВД России по столице.

По данным ведомства, 21-летнему парню позвонили неизвестные и предложили поработать переводчиком. Они пригласили его на встречу в торговый центр на Пресненской набережной. Молодой человек пришел и выслушал потенциальных работодателей, но условия его не устроили.

В ответ злоумышленники нанесли заявителю множественные удары руками и ногами, продемонстрировав при этом предмет, схожий с пистолетом. Затем они похитили принадлежащее ему имущество: дорогостоящий мобильный телефон, сумку-барсетку, кожаный чехол от паспорта, а также денежные средства, после чего скрылись говорится в публикации МВД

Причиненный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

Полицейские задержали двоих подозреваемых неподалеку от места происшествия, позже еще троих – в квартире в 1-м Грайвороновском проезде. Нападавшими оказались жители одного из регионов России в возрасте от 19 до 26 лет. У них изъяли и отправили на экспертизу предмет, похожий на пистолет. Также изъято похищенное имущество потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).