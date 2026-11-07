В Москве арестовали двоих грабителей, отобравших 7 млн руб. у мужчины Суд в Москве арестовал двоих грабителей, отобравших 7 млн руб. у мужчины

Москва7 ноя Вести.Столичный суд заключил под стражу двоих обвиняемых, отобравших у мужчины пакет с 7 миллионами рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

С учетом позиции Никулинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения двум фигурантам уголовного дела об открытом хищении крупной суммы денег. Мужчинам 2005 и 2008 г.р. предъявлено обвинение по ст. 161 УК РФ (грабеж) говорится в сообщении

По версии следствия, фигуранты узнали, что у мужчины при себе находится крупная денег. Они дождались свою жертву у одного из домов на проспекте Вернадского, вырвали из рук пакет, в котором находилось более 7 миллионов рублей, после чего сбежали.