В Москве арестованы грузчики, которые не довезли товары на 2,2 млн до ПВЗ Московские полицейские раскрыли кражу товаров маркетплейса на 2,2 млн рублей

Москва11 окт Вести.В Москве полицейские раскрыли предполагаемую кражу товаров маркетплейса на общую сумму в 2,2 млн рублей. По версии следствия, к преступлению причастны двое молодых людей, они арестованы. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Столичные полицейские раскрыли предполагаемую кражу товаров маркетплейса на 2,2 млн рублей. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Метрогородок совместно с коллегами из УВД по ВАО… Оба подозреваемых заключены под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигурантам 24 и 25 лет, они оказывают услуги грузоперевозок по устным договоренностям. Правоохранители считают, что в их задачу входило доставить партию товара со склада в пункт выдачи заказов. Однако до конечной точки 23 коробки не добрались, вместо ПВЗ их передали третьему лицу "для дальнейшей реализации".

Возбуждено уголовное дело. Силовики устанавливают, кто еще причастен к преступлению.