Читинец был насильно вывезен в лес и избит, с него требовали 80 000 руб.

В Чите трое мужчин вывезли местного жителя в лес, требуя с него 80 тыс. руб. Читинец был насильно вывезен в лес и избит, с него требовали 80 000 руб.

Москва25 сен Вести.В городе Чите возбуждено уголовное дело после того, как местного жителя силой вывезли в лес трое мужчин. Они требовали с него 80 000 рублей, уточняет полиция Забайкальского края.

Злоумышленники привязали его к дереву скотчем и нанесли ему несколько ударов. Не получив денег, они оставили 47-летнего мужчину связанным. Он смог освободиться и обратился в полицию.

Задержаны трое: 52-летний знакомый потерпевшего и двое жителей Читы 2005 и 2006 годов рождения говорится в сообщении МВД

От всех получены признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 163 УК РФ.