Москва25 сенВести.В городе Чите возбуждено уголовное дело после того, как местного жителя силой вывезли в лес трое мужчин. Они требовали с него 80 000 рублей, уточняет полиция Забайкальского края.
Злоумышленники привязали его к дереву скотчем и нанесли ему несколько ударов. Не получив денег, они оставили 47-летнего мужчину связанным. Он смог освободиться и обратился в полицию.
Задержаны трое: 52-летний знакомый потерпевшего и двое жителей Читы 2005 и 2006 годов рожденияговорится в сообщении МВД
От всех получены признательные показания. Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 163 УК РФ.