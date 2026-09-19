В Москве мужчину насильно поместили в рехаб, оформив на него микрозайм

Москвича забрали в рехаб, оформив на него микрозайм В Москве мужчину насильно поместили в рехаб, оформив на него микрозайм

Москва19 сен Вести.В Москве мужчину насильно забрали в реабилитационный центр, оформив на него микрозайм. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 50-летнего москвича схватили прямо на улице, когда он возвращался после встречи с друзьями на севере столицы. Позже родным сообщили, что он находится в реабилитационном центре Allclinic и якобы сам оплатил лечение.

С его счета перевели 31 тысячу рублей – это все, что там было. После этого на имя мужчины взяли микрозайм на 245 тысяч рублей и хотели забрать из этих денег 42 тысячи.

Пациента вернули семье только после обращения в Следственный комитет РФ и угрозы пожаловаться в прокуратуру. Мужчина сообщил, что физически не мог ни подписать договор, ни провести платеж – он находился в бессознательном состоянии. При этом вместо анализов за 73 тысячи рублей родным выдали ЭКГ другого человека, однофамильца.

Сам мужчина сейчас в больнице. Он рассказал, что в рехабе могут находиться еще более 10 человек, оказавшихся в похожей ситуации.