В Ставрополье суд рассмотрит дело о торговле людьми Трое жителей Ставрополья пойдут под суд за торговлю людьми

Москва2 ноя Вести.Трое жителей Ставропольского края предстанут перед судом по уголовному делу о торговле людьми и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и ГУ МВД по Ставрополью.

По версии следствия, житель села Московское Изобильненского округа в 2015 году создал организованную группу с целью торговли людьми. В нее вошли еще три человека, уголовное дело в отношении одного из которых выделено в отдельное производство. Банда действовала с августа 2016 года по август 2025-го.

Так, соучастники подыскали на территории Александровского и Изобильненского трех женщин и трех мужчин без определенного места жительства либо склонных к употреблению алкоголя. Своим жертвам они обещали трудоустройство, питание и проживание. Затем фигуранты продавали граждан третьим лицам и передавали их на новое место трудовой деятельности.

"Стоимость человека" варьировалась от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от его физических навыков и гендерной принадлежности уточнили в МВД

Кроме того, двое фигурантов незаконно приобрели у неустановленного лица наркотик массой свыше 2 грамм, которое хранили по месту своего жительства для последующего личного употребления.

Уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.