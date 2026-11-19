Москва19 нояВести.Пять жителей Красноярского края задержаны по подозрению в мошенничестве с социальными выплатами военнослужащих. Подробности в MAX сообщил СК РФ.
По данным следствия, фигуранты под обманным предлогом склонили двух мужчин к заключению контрактов на службу, а затем две участницы преступной группы вступили с ними в фиктивные браки.
Используя имеющиеся банковские карты и доверенность от одного из потерпевших, подозреваемые похитили единовременную выплату военнослужащего в размере 1,8 млн рублей, а после его гибели сняли со счета более 5 млн рублейсообщили в пресс-службе ведомства
Следствие будет настаивать на заключении злоумышленников под стражу.