Пять красноярских жителей задержаны за мошенничество с выплатами бойцов СВО

В Красноярском крае задержаны мошенники, присвоившие выплаты бойцов СВО Пять красноярских жителей задержаны за мошенничество с выплатами бойцов СВО

Москва19 ноя Вести.Пять жителей Красноярского края задержаны по подозрению в мошенничестве с социальными выплатами военнослужащих. Подробности в MAX сообщил СК РФ.

По данным следствия, фигуранты под обманным предлогом склонили двух мужчин к заключению контрактов на службу, а затем две участницы преступной группы вступили с ними в фиктивные браки.

Используя имеющиеся банковские карты и доверенность от одного из потерпевших, подозреваемые похитили единовременную выплату военнослужащего в размере 1,8 млн рублей, а после его гибели сняли со счета более 5 млн рублей сообщили в пресс-службе ведомства

Следствие будет настаивать на заключении злоумышленников под стражу.