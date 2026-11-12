Двое молодых людей задержаны за хищение ₽7 млн у вдовы участника СВО в Чите

В Забайкалье задержали похитителей 7 млн рублей у вдовы участника СВО Двое молодых людей задержаны за хищение ₽7 млн у вдовы участника СВО в Чите

Москва12 ноя Вести.В Забайкалье задержаны 17‑летний житель Новосибирска и 20‑летний молодой человек из Московской области по подозрению в причастности к похищению 7 млн рублей у вдовы участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

По данным следствия, 9 ноября один из участников обманным путем под предлогом заполнения декларации и проверки подлинности денежных средств, полученных жительницей Читы за смерть супруга на СВО, похитил выплаченные ей 7 млн рублей. Второй осуществлял контроль за получением первым фигурантом денежных средств и информировал организатора о совершаемых ими противоправных действиях говорится в канале ведомства на платформе MAX

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Следствие не исключает, что молодые люди причастны к другим подобным преступлениям.