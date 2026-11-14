Москва14 ноя Вести.В Екатеринбурге полицейские сорвали три попытки мошенничества против участников специальной военной операции и задержали две независимые друг от друга группы аферистов. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Свердловской области на платформе MAX.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Екатеринбургу предотвратили три факта мошенничества в отношении военнослужащих… Задержаны две не связанные между собой группы (двое жителей Челябинской области 2003 и 2004 г.р., а также две 33-летние приезжие из Ростовской области) говорится в публикации

Аферисты действовали одинаково. Они искали людей, попавших в сложную ситуацию, сулили им работу строителями на новых территориях, а потом вели в военкомат и убеждали подписать контракт с Министерством обороны. Получив под разными предлогами доступ к их банковским картам, аферисты снимали единовременные выплаты и денежное довольствие.

Одна группа пыталась вывести 2,9 миллиона рублей у жителя Первоуральска, вторая чуть не оставила без 2 миллионов рублей двоих местных жителей.

Помешать им помогла внимательность сотрудников банков и представителей Вооруженных сил: подозрение вызвали посторонние, которые назывались родственниками контрактников и пытались снять деньги с их счетов.

В телефонах задержанных нашли фото и видео, где они позируют с большими суммами наличных. Полицейские допускают, что пострадали и другие участники спецоперации. Возбуждены уголовные дела, все фигуранты находятся под стражей.