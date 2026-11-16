На Урале членов банды отправили под суд за похищения 12 бойцов СВО Членов банды начали судить на Урале за похищение 12 бойцов СВО

Москва16 ноя Вести.Суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело в отношении членов преступной группировки, похитивших 12 бойцов СВО ради хищения у них социальных выплат. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Отмечается, что семеро участников банды в зависимости от роли каждого обвиняются в вымогательстве с применением насилия, похищении двух и более лиц, а также грабеже.

С июля по октябрь 2025 года участники группы похитили 12 мужчин и, применяя к ним психологическое и физическое насилие, потребовали передать выплаченные им деньги за заключение контракта о прохождении военной службы. Денежные средства в общем размере 5 млн рублей обналичивались путем снятия с банковских карт потерпевших сказано в сообщении

Кроме того, лидер банды похитил мобильные телефоны у нескольких потерпевших.

По ходатайству следствия суд заключил фигурантов под стражу, их имущество, включая жилые дома и земельные участки, арестованы.