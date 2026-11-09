В Екатеринбурге владелицу фотосалона будут судить за продажу снимков военных Владелицу фотосалона в Екатеринбурге осудят за продажу снимков военнослужащих

Москва9 ноя Вести.В Екатеринбурге перед судом предстанет предпринимательница, передавшая снимки военнослужащих неизвестному лицу за деньги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области в MAX.

По данным следствия, владелица фотосалона имела доступ к персональным данным клиентов – ФИО и фотографиям. Эти данные хранились в папке "Клиенты" на рабочем столе компьютера. В фотосалон часто ходили военнослужащие и фотографировались в форменном обмундировании.

В 2026 году с женщиной связался неизвестный мужчина. Он попросил передать ему с помощью флешки фотографии 12 бойцов и перечислил их фамилии.

По версии следствия, из корыстной заинтересованности у женщины возник умысел на незаконное использование и передачу этих данных. Она записала фотографии военных на носитель заказчика по предоставленному списку фамилий и получила за 12 снимков 1 200 рублей говорится в сообщении

Помимо этого, женщина дала заказчику адрес электронной почты для дальнейшего сотрудничества.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании и передаче персональных данных (п. "а" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Его будут рассматривать в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.