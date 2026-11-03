Журналистку из Татарстана обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

В Татарстане журналистка стала фигуранткой дела о распространении фейков Журналистку из Татарстана обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

Москва3 ноя Вести.Жительницу Республики Татарстан будут судить по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Расследование уголовного дела в отношении 22-летней женщины завершено, сообщает в MAX СУ СК РФ по РТ.

По материалам следствия, в 2022-2024 гг. обвиняемая писала фейковые тексты о Вооруженных силах Российской Федерации и направляла их для публикации в интернет-изданиях, признанных иноагентами, либо внесенным в перечень нежелательных организаций. За это она получила денежное вознаграждение в размере 71 тысячи рублей.

Противоправные действия были пресечены в ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан, а также регионального управления ФСБ говорится в мессенджере

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.