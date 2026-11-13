В Каменске-Уральском дочь участника СВО обокрали после знакомства в клубе В Каменске-Уральском расследуют кражу iPhone 16 у дочери участника СВО

Москва13 ноя Вести.В городе Каменск-Уральский Свердловской области дочь участника специальной военной операции уже год пытается добиться наказания для двух знакомых, которые украли у нее iPhone 16. Об этом она рассказала изданию E1.RU.

Инцидент произошел осенью 2025 года. Девушка познакомилась в клубе с 23-летним Кириллом и 21-летним Данилом, и те напросились к ней в гости. Дома она уснула, а на следующий день обнаружила, что телефон пропал.

В квартире девушка уснула и лишь на следующий день заметила пропажу своего iPhone 16. Она написала заявления в полицию, но дело, по ее словам, спустили на тормозах говорится в публикации

Позднее парни пытались перевести деньги с ее карты – банк не пропустил операцию, поскольку девушка была несовершеннолетней. Но мелкие платежи, например, за доставку, все же прошли.

Поначалу парней объявили в розыск, а потом Кирилл явился в полицию по другому делу - с ним поговорили и отпустили. Некоторое время телефон отмечался в Екатеринбурге, а затем, скорее всего, пошел на запчасти, рассказала девушка. Во время очных ставок молодые люди сперва отпирались, затем пообещали возместить стоимость, однако отдали только часть суммы. Ущерб Дарья оценивает в 75 тысяч рублей и сетует, что не может узнать, как продвигается дело.

Оба подозреваемых нигде не учатся и официально не трудоустроены. Данил, кроме того, незадолго до этого угнал и разбил автомобиль инвалида - ветерана спецоперации. Знакомый Дарьи заметил, что заступиться за нее некому: ее отец сейчас находится на СВО. E1.ru отправил запрос в полицию Каменска-Уральского, чтобы выяснить статус дела.