В Екатеринбурге арестованы 11 членов этнической ОПГ по делу о кражах в трамваях

В Екатеринбурге арестованы 11 членов этнической ОПГ, кравших вещи в трамваях В Екатеринбурге арестованы 11 членов этнической ОПГ по делу о кражах в трамваях

Москва11 окт Вести.В Екатеринбурге арестованы 11 членов этнической ОПГ, задержанных по уголовному делу о серии краж в общественном транспорте. Всем предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения 11 обвиняемым в серии хищений имущества екатеринбуржцев… Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу: пятерым — по 5 декабря 2026 г., шестерым — по 6 декабря 2026 г. говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Фигуранты – 5 женщин и 6 мужчин разного возраста. Некоторых из них задержали в Перми при силовой поддержке бойцов СОБР и ФСБ. По версии следствия, они приехали на Урал непосредственно для совершения преступлений.

Их жертвами стали пассажиры общественного транспорта, у которых были похищены мобильные телефоны на общую сумму в 230 тысяч рублей, а также два человека, в том числе кондуктор, которых избили во время массовой драки в салоне трамвая.