Москва2 окт Вести.Пострадавшие от действий псевдоэвакуаторщиков в Ростове-на-Дону рассказали в комментарии ИС "Вести" о схеме их работы.

Банда специально искала водителей на трассе со сломанными машинами и предлагала свои услуги. По словам одной из пострадавших женщин Ирины Якыми, ее машину погрузили на платформу и стали требовать деньги за каждый шаг.

Было написано, что эвакуация легкового автомобиля стоит от 3,5 тысяч, внедорожника от четырех. Оказывается, 3,5 тысячи — это только погрузка, а еще 3,5 тысячи разгрузка, еще 180 рублей за каждый километр. Сказали, если я не заплачу, они начнут считать простой эвакуатора 5 тысяч в час сказала она

Другой пострадавший, участник СВО Андрей Лямцев отметил, что мошенники действовали жестко. За эвакуацию его машины мошенники подняли цену с 23 до 84 тысяч рублей.

Мошенники действовали жестко. Брызнули мне в глаз. Они же мою машину таранили. Мне пришлось взять щебенку, там была большая и как собак их там разогнать всех отметил он

28 сентября донской Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу "черных эвакуаторщиков". Всего по этому делу потерпевшими признали около 300 автовладельцев.

Между тем, в РФ подготовлен законопроект о введении 15-минутной паузы при эвакуации машин.