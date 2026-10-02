Москва2 октВести.Пострадавшие от действий псевдоэвакуаторщиков в Ростове-на-Дону рассказали в комментарии ИС "Вести" о схеме их работы.
Банда специально искала водителей на трассе со сломанными машинами и предлагала свои услуги. По словам одной из пострадавших женщин Ирины Якыми, ее машину погрузили на платформу и стали требовать деньги за каждый шаг.
Было написано, что эвакуация легкового автомобиля стоит от 3,5 тысяч, внедорожника от четырех. Оказывается, 3,5 тысячи — это только погрузка, а еще 3,5 тысячи разгрузка, еще 180 рублей за каждый километр. Сказали, если я не заплачу, они начнут считать простой эвакуатора 5 тысяч в чассказала она
Другой пострадавший, участник СВО Андрей Лямцев отметил, что мошенники действовали жестко. За эвакуацию его машины мошенники подняли цену с 23 до 84 тысяч рублей.
Мошенники действовали жестко. Брызнули мне в глаз. Они же мою машину таранили. Мне пришлось взять щебенку, там была большая и как собак их там разогнать всехотметил он
28 сентября донской Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу "черных эвакуаторщиков". Всего по этому делу потерпевшими признали около 300 автовладельцев.
Между тем, в РФ подготовлен законопроект о введении 15-минутной паузы при эвакуации машин.