Москва18 сен Вести.В Москве группа так называемых "выбивальщиков долгов", которые обычно работают "уличными" методами за 50% суммы долга, сама стала жертвой мошенничества. Информацию об этом привело издание MK.RU.

В материале сказано, что к "выбивальщикам долгов" обычно обращаются рабочие, которым не заплатили зарплату. От имени всех рабочих с ними, как правило, общается один представитель.

Однако журналистам стало известно о случаях мошенничества со стороны собеседников "выбивальщиков". В материале сказано, что лже-представители компаний заявляли "выбивальщикам", что бухгалтерия готова выплатить деньги рабочим, но нужно срочно приехать с паспортами.

Но внезапно выясняется, что рабочие уже не в Москве: кто уехал в регион, кто на родину. Выход, конечно, находится мгновенно: надо срочно оформить нотариальные доверенности на одного человека, который и получит деньги за всех. Цена вопроса — около 2,5 тысячи рублей за человека сказано в материале

Издание пишет, что "выбивальщики" долгов в этих случаях начинали собирать деньги и в итоге их теряли, так как собеседники говорили, что переводы не дошли. При попытке приехать на рабочие адреса собеседников выяснялось, что представители этих компаний не общались с "выбивальщиками".

По информации издания, по одному эпизоду сумма потерянных "выбивальщиками" средств оценивается примерно в 700 тысяч рублей, по другому – в 3 млн.

В материале сказано, что после этого с "выбивальщиками долгов" снова связывался тот самый лже-представитель рабочих и предлагал вернуть деньги при условии, что жертвы аферы помогут найти таких же "взыскателей" для следующего случая мошенничества.

Ранее в управлении МВД по Подмосковью сообщили, что правоохранители задержали мужчину, укравшего 375 роботов-пылесосов.