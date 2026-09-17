В Подмосковье правоохранители задержали мужчину, укравшего 375 роботов-пылесосов Жителя Татарстана подозревают в краже 375 роботов-пылесосов в Подмосковье

Москва17 сен Вести.В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, который с помощью мошеннической схемы присвоил крупную партию бытовой техники. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, он успел украсить 375 роботов-пылесосов общей стоимостью более 15 миллионов рублей.

По данным правоохранителей, злоумышленник заказал технику через одну из торговых площадок, прикинувшись представителем фирмы. Сделка была составлена на условиях постоплаты.

Товар доставили на склад в Королеве, откуда его благополучно вывезли. Однако деньги на счет продавца так и не поступили, а покупатель техники перестал выходить на связь… Позже было обнаружено в сети объявление о продаже в Санкт-Петербурге 20 пылесосов, серийные номера которых совпадали с похищенными говорится в сообщении ведомства

Выяснилось, что при сделке использовались поддельные документы. А фирма, которая продавала технику в Северной столице, приобрела ее через интернет.

В результате силовикам удалось выйти на 30-летнего продавца пылесосов, его задержали по месту жительства в Казани и привезли в Московскую область. Он арестован. Часть имущества возвращена собственнику, остальное ищут.