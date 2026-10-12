Суд приговорил к срокам от 8 до 17 лет фигурантов дела о хищении в Шереметьево Суд вынес приговор пяти фигурантам дела о хищении у участников СВО в Шереметьево

Москва12 окт Вести.В Подмосковье осудили пятерых фигурантов дела о хищении средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона в MAX.

Химкинский суд вынес приговор пятерым обвиняемым в хищении денежных средств у граждан, в том числе участников СВО, следующих через аэропорт Шереметьево говорится в публикации

Фигурантами стали Манукян О. Р., Тамалов Ю., Маллаев А. Ф., Юсупов А. Г. и Терехов Д. Ю. Все они признаны виновными в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Тамалова и Манукяна также осудили по статьям о вымогательстве, совершенном организованной группой (п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ), и о разбое, также совершенном организованной группой (п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Манукяна приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн рублей, Тамалова – к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,1 млн рублей, Маллаева – к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 1,1 млн рублей, Юсупова – к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,1 млн рублей, Терехова – к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении Алексея Кабочкина – предполагаемого организатора банды, которая похищала деньги у участников СВО в Шереметьево.

По версии следствия, Кабочкин вместе с Игорем Бардиным и Юрием Кооролевым создали банду, в которую входили в том числе сотрудники правоохранительных органов. Члены ОПГ выбирали в аэропорту бойцов СВО и похищали у них деньги, завышая стоимость поездки на такси. За отказ платить жертвам угрожали физическим насилием. По делу арестовали более 40 человек.