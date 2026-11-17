Участник банды из Подмосковья получил 17 лет колонии за разбои и кражу Мособлсуд приговорил участника банды к 17 годам колонии за разбои и кражу

Москва17 ноя Вести.Семнадцать лет колонии строгого режима получил решением Московского областного суда Виктор Калинин, обвиняемый в вооруженных разбойных нападениях, угоне автомобиля, незаконном хранении оружия и особо крупной краже, сообщила пресс-служба инстанции на официальном сайте.

Суд признал Калинина В. А. виновным… и назначил наказание в виде лишения свободы на 17 лет, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, со штрафом в размере 70 тыс. рублей отметили в сообщении

В мае 2007 года осужденный вступил вооруженную группу, с участниками которой систематически нападал жителей коттеджных поселков и СНТ на территории Истринского района Московской области. С мая по июнь 2007 года он участвовал в трех разбойных нападениях, в одном из которых также осуществил угон автомобиля. Еще одно планируемое нападение не было доведено до конца в связи с задержанием одного из соучастников.

В 2008 году Калинин, зная, что находится в розыске, купил подложный паспорт гражданина Республики Армения и свидетельство о рождении, указав в них другие имя и фамилию. По подложным документам мужчина получил вид на жительство в РФ и паспорт гражданина РФ.

В декабре 2021 года фигурант вместе с неизвестными похитил 1,8 млн рублей из офисов бизнес-парка в Ленинском городском округе.