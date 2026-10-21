В Подмосковье банду аптечных вымогателей осудили на сроки до 17 лет

В Подмосковье вынесли приговор банде аптечных вымогателей В Подмосковье банду аптечных вымогателей осудили на сроки до 17 лет

Москва21 окт Вести.Московский областной суд вынес приговор участникам вооруженной устойчивой группы (банды). Четверо участников банды признаны виновными, сообщила в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщили в суде, в 2023 году сотрудниками полиции была пресечена противоправная деятельность преступного сообщества, реализовывавшего сильнодействующие вещества через сеть псевдоаптек. В ходе предварительного расследования правоохранителям удалось установить еще одну группировку.

Четверо граждан, создав банду, вымогали и похищали имущество и деньги, в том числе у тех, кто занимался нелегальным оборотом запрещенных веществ. Злоумышленники подбирали потенциальных жертв, преимущественно владельцев аптек, а затем, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, угрожали применением оружия и расправой над потерпевшими и их семьями говорится в сообщении

Находясь под психологическим давлением обвиняемых, граждане были вынуждены перечислять деньги на подконтрольные расчетные счета. При обысках были изъяты оружие, боеприпасы, поддельные удостоверения, сильнодействующие вещества общей массой более 200 кг. Их стоимость по ценам черного рынка достигает двух миллиардов рублей.

Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 10 до 17 лет колонии строгого режима, а также штрафу в размере от 300 до 800 тысяч рублей.