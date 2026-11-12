MK.RU: экс-полицейским в Москве дали до 9 лет тюрьмы за хищение биткоинов

Экс-полицейским в Москве, вымогавшим биткоины, дали тюремные сроки MK.RU: экс-полицейским в Москве дали до 9 лет тюрьмы за хищение биткоинов

Москва12 ноя Вести.Кузьминский районный суд Москвы приговорил бывших полицейских к лишению свободы на 7,5 и 9 лет за нападение на мужчину и вымогательство у него криптовалюты на сумму в 26 миллионов рублей, сообщает MK.RU.

Инцидент произошел в июле 2023 года на Привольной улице. По данным следствия, обвиняемые вместе с неустановленными соучастниками перекрыли выезд автомобилю потерпевшего, применили силу и наручники и потребовали от мужчины 10 млн рублей, угрожая подбросить наркотики.

Мужчине пришлось разблокировать приложение на смартфоне и перевести на указанные счета 9,6 биткоина, что по курсу на тот момент составило 26 млн рублей. Параллельно оперативники доставили в отдел полиции его знакомого, чтобы обеспечить алиби и выиграть время.

В ходе расследования квалификация преступления менялась от мошенничества и грабежа до вымогательства в особо крупном размере и превышения должностных полномочий. В отношении двух изначально задержанных полицейских уголовное преследование было прекращено из-за подтвержденного алиби.

По итогам судебного разбирательства один из бывших полицейских приговорен к 9 годам лишения свободы, другой — к 7,5 года колонии. Еще двое обвиняемых ранее заключили контракты на службу в зоне СВО, по их делам расследование приостановлено.

Ранее сообщалось, что британец стал миллионером спустя 12 лет благодаря биткоину.