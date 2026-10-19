Москва19 окт Вести.В Ростовской области возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, участники которого подозреваются в организации схемы незаконной торговли сильнодействующими лекарствами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Предварительно было установлено, что незаконная торговля лекарственными препаратами, содержащими сильнодействующие вещества, велась через аптечные пункты в четырёх городах региона: Ростове-на-Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске говорится в сообщении

При этом лекарства отпускали без рецептов, а цены в рознице завышали почти в 10 раз.

Правоохранители провели обыски в девяти аптеках, на складе, в трех гаражах и по местам жительства подозреваемых. Там нашли 267 коробок с препаратами, которые готовили к продаже, а также поддельные бланки рецептов, печати, документы, телефоны, ноутбуки и другие устройства, которые использовали для незаконной работы.

Сначала было заведено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Потом, когда выяснилось, что речь идет о масштабной организованной схеме, против пяти участников возбудили еще одно дело — за создание преступного сообщества. Сейчас фигуранты находятся под стражей, расследование продолжается: полиция ищет других возможных участников схемы.