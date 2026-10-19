Москва19 окт Вести.Суд в Ростовской области вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии, который более 12 лет скрывался от следствия, сообщает "МВД Медиа".

В 2012 году сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из областного УЭБиПК задержали пятерых членов преступного сообщества, которые организовали подпольное производство фальшивых медикаментов.

Злоумышленники закупали в Китае химическое сырье и просроченные препараты, после чего доставляли их в город Шахты. Там в кустарных условиях прямо в квартире и на одном из складов они изготавливали фальшивые лекарства, которые распространяли через аптечные сети Москвы, Подмосковья, Кабардино-Балкарии, Ростовской и Воронежской областей говорится в сообщении

Участники преступной группировки подделывали дорогостоящие противоопухолевые средства, стоимость которых в 2012 году шла от пяти до 70 тысяч рублей за ампулу. Этикетки и инструкции изготавливались в типографиях Таганрога. Полицейские изъяли более 700 тысяч единиц фальшивых лекарств, сырье, свыше 2 миллионов рублей наличными и два грузовика. Также на нелегальном производстве обнаружены станки для опрессовки ампул, упаковочные материалы и приспособления для изменения дат.

Задержанных осудили еще в 2013–2014 годах: они получили от 5,5 до 15 лет лишения свободы.

Еще один фигурант несколько лет скрывался от следствия в Турции, но в марте 2025 года его задержали в аэропорту города Минеральные воды. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.