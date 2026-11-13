Москва13 нояВести.В Ростове-на-Дону следователи выявили фиктивное оформление гуманитарной помощи участникам СВО на сумму 256 млн рублей. Об этом сообщает СК России в MAX.
По данным ведомства, шесть человек оформили 37 поддельных документов об оказании помощи участникам спецоперации, чтобы уменьшить налоговые обязательства.
По ходатайству следствия арестовано имущество и денежные средства обвиняемых на сумму около 1 млрд рублейговорится в сообщении
Все фигуранты признали вину. Ущерб они возместили в полном объеме, расследование продолжается.