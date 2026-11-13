В Ростове-на-Дону выявили фиктивное оформление гумпомощи на 256 млн рублей

Шестерых человек задержали за фиктивную гумпомощь на 256 млн в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону выявили фиктивное оформление гумпомощи на 256 млн рублей

Москва13 ноя Вести.В Ростове-на-Дону следователи выявили фиктивное оформление гуманитарной помощи участникам СВО на сумму 256 млн рублей. Об этом сообщает СК России в MAX.

По данным ведомства, шесть человек оформили 37 поддельных документов об оказании помощи участникам спецоперации, чтобы уменьшить налоговые обязательства.

По ходатайству следствия арестовано имущество и денежные средства обвиняемых на сумму около 1 млрд рублей говорится в сообщении

Все фигуранты признали вину. Ущерб они возместили в полном объеме, расследование продолжается.