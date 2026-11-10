Суд приговорил криминального авторитета Мнацаканова к 12 годам на Ставрополье На Ставрополье криминального авторитета Мнацаканова приговорили к 12 годам

Москва10 ноя Вести.В Ставропольском крае суд приговорил 49-летнего криминального авторитета Игоря Мнацаканова к 12 годам колонии строгого режима за то, что он занимал высшее положение в преступной иерархии, хранил наркотики и оружие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Игорь Мнацаканов, подтвердив свою приверженность к преступной идеологии, с 2018 года был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Обладая статусом "положенец", мужчина использовал свое влияние на лиц в криминальной среде в пределах закрепленной за ним территории – города Кисловодска говорится в сообщении

Уточняется, что обвиняемый занимался сбором денег в "воровской общак", а также пропагандировал обычаи и правила криминальной субкультуры. Дома у него были наркотики и огнестрельное оружие – их при обыске изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину признали виновным по ст. 210.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет заплатить 600 тысяч рублей штрафа.