Суд в Краснодаре дал 3,5 года колонии продавщице из сети подпольных аптек Участница сети подпольных аптек на Кубани осуждена на 3 года 6 месяцев

Москва15 окт Вести.Прикубанский районный суд Краснодара приговорил участницу преступного сообщества, организовавшего в регионе сеть подпольных аптек, Ольгу Шевченко к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов в мессенджере MAX.

Суд установил, что преступное сообщество, созданное в январе 2020 года в Краснодарском крае, организовало сеть не менее чем из 48 подпольных аптек и складов для незаконного сбыта лекарственных препаратов без лицензии. Такие препараты, как габапентин, фенибут и циклопентолат, продавались без рецептов, заводской упаковки, необходимой маркировки и инструкций по применению. В ноябре 2023 года трое несовершеннолетних скончались от острого комбинированного отравления метадоном и габапентином, которые они купили в одной из этих точек.

Установлено также, что подсудимая с июня 2023 года по март 2024 года сама незаконно продавала габапентин и фенибут.

Судом виновной, с учетом заключенного досудебного соглашения и активного способствования в расследовании преступления, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год отмечается в публикации

Уголовные дела в отношении других участников преступного сообщества выделены в отдельное производство, многие уже осуждены. Двое организаторов преступного бизнеса ожидают вынесения приговора, третий объявлен в розыск.