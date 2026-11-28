В Ростове-на-Дону задержали банду, которая грабила пассажиров на вокзалах

В Ростове-на-Дону раскрыли схему кражи денег и телефонов у людей на вокзалах В Ростове-на-Дону задержали банду, которая грабила пассажиров на вокзалах

Москва28 ноя Вести.В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые грабили доверчивых пассажиров. В интервью ИС "Вести" следователи раскрыли подробности преступной схемы.

На вокзалах ростовские аферисты втирались в доверие, опаивали людей ядовитыми коктейлями, а после - забирали деньги и ценности. Жертвами преступников становились, в основном, военнослужащие, прибывшие в отпуск.

Полицейские установили, что в группировке было трое человек: Александр Чернов, Шамиль Амиралиев и Екатерина Кулиш.

Конспирацию осуществляли ежедневно, могли переодеваться по четыре-пять раз. Подходили как к обычным людям, так и к участникам СВО. Они ходили вокруг него. Смотрели за ним, чтобы он никуда не ушел рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам ОКОН УТ МВД России по СКФО

Вероятные грабители подсыпали в напитки своих жертв сильный нейролептик. Он действует как мощный "тормоз" для центральной нервной системы. Передозировка грозит смертью. Сейчас сотрудники МВД выясняют, где задержанные брали препарат, который отпускается строго по рецепту.

Проводятся мероприятия, направленные на установление иных потерпевших, в отношении которых совершались преступные действия, указанные фигурантами сообщил старший следователь отдела Ростовского линейного управления МВД России на транспорте

Сейчас задержанных обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Но не исключено, что скоро в деле появятся новые эпизоды и новые фигуранты.