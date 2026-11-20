Полицейские накрыли банду, грабившую участников СВО в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону задержали грабителей, жертвами которых становились бойцы СВО

Москва20 ноя Вести.Правоохранители задержали членов банды, которые грабили участников СВО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, преступники выслеживали своих жертв на Привокзальной площади и территории вокзалов, предлагали подвезти, угощали напитками с сильнодействующими веществами и, когда те теряли сознание, похищали ценности и личные вещи.

Чаще всего их жертвами становились участники специальной военной операции, которые меньше всего ждали подвоха от вежливых попутчиков... Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых – двух мужчин и женщину, которые ранее были неоднократно судимы. При обысках по местам их проживания обнаружено и изъято похищенное имущество рассказала Волк в мессенджере МАХ

Возбуждены уголовные дела. Все трое арестованы.