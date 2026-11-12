Таксист поймал курьера аферистов, укравших 13 млн у пенсионерки под Ярославлем Под Ярославлем таксист помог поймать курьера мошенников, укравших 13 млн

Москва12 ноя Вести.В Ярославской области таксист помог поймать курьера мошенников, укравших 13 млн рублей у пенсионерки. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина услышал подозрительный телефонный разговор пассажира и обратился к сотрудникам Госавтоинспекции на станционарном посту в Переславле-Залесском. При досмотре в рюкзаке злоумышленника нашли более 2,5 млн рублей.

В ходе дальнейшего разбирательства прибывшими оперативниками МУ МВД России "Рыбинское" установлено, что гражданин 2005 г. р. причастен к совершению мошеннических действии в отношении женщины 1947 г. р., денежные средства изъяты говорится в сообщении

Задержанный рассказал, что устроился работать курьером и по указанию "куратора" приехал в Рыбинск. Там он забрал у пенсионерки, назвавшей кодовое слово "погода", сверток с деньгами. Он собирался довезти украденное до Москвы.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пожилая женщина с конца сентября несколько раз передавала курьерам аферистов свертки с деньгами. Общая сумма причиненного ущерба составила более 13 млн рублей. ВОзбу4ждено уголовное дело.